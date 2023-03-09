Ключевые события четверга в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут макростатистика Китая и США, финрезультаты Сбербанка:

- ИПЦ и ИЦП в Китае за февраль;

- Данные о первичных обращениях за пособием по безработице в США;

- Результаты Сбербанка за февраль по РСБУ.

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