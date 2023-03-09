"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям NextEra Energy с целевой ценой $94 за штуку на конец 2023 года, что предполагает потенциал роста 26% без учета дивидендов, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"NextEra Energy выглядит главным бенефициаром "зеленого" перехода в США, и продление налоговых стимулов для ВИЭ пакетом Inflation Reduction Act позитивно скажется на долгосрочных перспективах компании, - пишет аналитик Александр Ковалев. - При этом NextEra сохраняет сильный регулируемый бизнес во Флориде, одном из наиболее благоприятных штатов США с позиции условий для коммунального сектора. Вводы ближайших лет позволят компании продолжить захват американского рынка и уже к 2026 году выйти на объем ВИЭ под управлением в 64 ГВт".

NextEra Energy - крупнейшая по рыночной стоимости коммунальная компания в США, один из ведущих мировых операторов возобновляемой энергетики.

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