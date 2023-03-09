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09 марта 2023 года 09:35
Вероятно продолжение консолидации рынка ОФЗ до заседания ЦБР 17 марта - ПСБ
Вероятно продолжение консолидации рынка рублевых гособлигаций на текущих уровнях до появления итогов заседания Банка России 17 марта 2023 года, считает Управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич. "Кривая госбумаг по итогам торгов вторника снизилась в пределе 3 б.п. Поддержку рынку оказывал относительно нейтральный новостной фон при отсутствии аукционов Минфина на текущей неделе. Доходность 10-летнего выпуска ОФЗ 26221 также опустилась на 3 б.п. - до 10,40% годовых. Рубль демонстрирует стабильность, консолидируясь в узком диапазоне, что в целом создает умеренно позитивный фон для рынка госбумаг, - отмечает эксперт в комментарии. - Вместе с тем активность торгов на рынке госбумаг остается невысокой (около 2 млрд по бумагам, входящих в индекс RGBI vs 8,9 млрд руб. - среднедневной объем торгов в феврале), что связано с ожиданиями сигналов со стороны ЦБ по ключевой ставке. Мы ожидаем сохранения ставки в марте, однако риски ее повышения во 2П23 остаются существенными. В связи с этим рекомендуем пока сохранять защитную структуру портфеля госбумаг (короткие ОФЗ-ПД, флоутеры и ОФЗ-ИН). До заседания ЦБ РФ ожидаем продолжения консолидации рынка на текущем уровне". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
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