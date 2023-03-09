"Открытие Инвестиции" закрыли торговую идею: покупать акции ФосАгро с целью 8300 руб

"Открытие Инвестиции" досрочно закрыли торговую идею "покупать акции "ФосАгро" с целью 8300 рублей за штуку", открытую 31 октября 2022 года, сообщается в обзоре аналитиков.

"Мы рекомендовали инвесторам покупать акции эмитента, отмечая перспективы роста их цены на фоне высоких цен на удобрения и значительной дивидендной доходности. На текущий момент после сильного роста акций на фоне объявленных щедрых финальных дивидендов за 2022 год, форвардная оценка по мультипликатору EV/EBITDA уже не кажется нам дешевой. Да и конъюнктура на внешних рынках несколько ухудшилась. К тому же, на наш взгляд, на российском фондовом рынке сейчас есть куда более привлекательные инструменты для инвестирования, в том числе и с точки зрения дивидендной доходности. В связи с этим мы приняли решение зафиксировать прибыль по данной позиции. Доходность идеи составила 18,3%, динамика индекса Мосбиржи за то же время составила 5,7%", - указывают эксперты.

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