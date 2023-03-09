Техническая картина по индексу Мосбиржи пока остается положительной - БКС Экспресс

Техническая картина по индексу Мосбиржи пока остается положительной, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Василия Карпунина.

"Внешние факторы незначительно ухудшились с момента закрытия торгов на российском рынке акций во вторник. В связи с этим бурного роста на старте торгов в четверг ждать не стоит. При этом курс USD/RUB может еще немного подрасти после того, как во вторник вновь уже поднялся выше отметки 76 руб./$1. Это фактор поддержки для акций экспортеров, - указывает аналитик. - По индексу Мосбиржи общая динамика растущая, но из-за текущего фона показать уверенное продолжение импульса может быть сложно. Среднесрочные ориентиры по-прежнему на 2340-2380 пунктах. Даже если локально мы увидим некоторое снижение, техническая картина останется положительной. Точка отмены восходящей волны пока достаточно далеко, она расположена на 2180 пунктах".

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