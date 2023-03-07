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07 марта 2023 года 19:01
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг Costco
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг Costco Wholesale Corp. и целевую цену на уровне $610 за штуку, что предполагает потенциал роста 26% от текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Costco отличают финансовая устойчивость и способность предлагать товары по выгодным ценам, - пишут аналитики. - Costco 2 марта отчиталась за финансовый 2К23, который окончился 12 февраля. Рост прибыли составил 13% до $3,30/акц. Наш прогноз результатов по GAAP - $2,94, консенсус StreetAccount - $3,21. Совокупные сопоставимые продажи в финансовом 2К23 выросли на 5,2%, скорректированные сопоставимые продажи повысились на 6,8%. Мы повышаем прогноз прибыли на финансовый 2023 год до $14,15/акц. с $13,80/акц. на фоне отчетности за 2К23, превысившей ожидания. Мы подтверждаем ожидания по прибыли в финансовом 2024 году на уровне $15/акц.". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-COSTCO-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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