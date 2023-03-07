Цена акций Распадской может вырасти до 300 руб. - "Велес Капитал"

Котировки акций "Распадской" в целом обладают шансами на рост до уровня 300 рублей за штуку, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Бумаги "Распадской" во вторник обновили очередные максимумы с сентября прошлого года. С технической точки зрения котировки бумаг, ориентированной на экспорт в Азиатский регион компании, расположены у сопротивления 271 руб. при позитивных сигналах дневного и недельного графиков и отсутствии краткосрочной перекупленности. При закреплении выше 271 руб. цена, вероятно, направится к следующей цели роста 280 руб. с перспективой развития повышения к 300 руб. Технические риски для покупателей в настоящий момент исходят главным образом со стороны среднесрочной перекупленности, но держать "длинные" позиции имеет смысл выше 241 руб. (средняя полоса Боллинджера недельного графика). Краткосрочно важная поддержка расположена у 256 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика)", - указывает эксперт в комментарии.

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