Freedom Finance Global рекомендует держать акции Broadcom

Аналитики Freedom Finance Global рекомендуют держать акции Broadcom с прогнозной стоимостью на уровне $685 за штуку, сообщается в материале инвестиционной компании.

"Broadcom представила отчетность по итогам первого квартала 2023 финансового года, а также дала прогнозы на второй квартал. Мы оцениваем результаты эмитента умеренно позитивно. Компания демонстрирует уверенные темпы роста бизнеса и эффективно контролирует операционные затраты, а также поддерживает стабильные выплаты дивидендов и продолжает реализацию программы buyback. Перспективы роста за счет развития решений для ИИ-вычислений выглядят многообещающе, но даже менеджмент пока не готов давать детальных прогнозов развития сегмента. Наша оценка компании на уровне 15х P/E 2024CY подразумевает таргет $685, рекомендация - "держать", - указывает эксперт Егор Толмачев.

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