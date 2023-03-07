Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "держать" для акций Xiaomi

Аналитики "Инвестиционного банка Синара" сохраняют рейтинг "держать" для акций Xiaomi, сообщается в обзоре.

"Эмитент рассчитывает в первом полугодии 2024 года начать массовое производство электромобилей, однако в ближайшие годы доходы данного направления, по нашему мнению, не займут значительной доли в выручке компании", - отмечают эксперты.

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