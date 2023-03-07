"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ЛУКОЙЛа с целью 4515 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 4515 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10%, стоп-приказ: 3960 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Ключевым положительным моментом в инвестиционной истории эмитента являются дивиденды. На наш взгляд, на фоне низкой долговой нагрузки, продажи НПЗ на Сицилии и отсутствия планов по росту капитальных затрат компания может вернуться к практике выплат 100% скорректированного FCF в виде дивидендов. В таком сценарии финальные дивиденды за 2022 год могут, по нашим оценкам, составить 489 рублей на акцию (доходность - 12,5%), а дивиденды за 2023 год - 525 рублей на акцию (доходность - 13,4%)", - пишут аналитики.

"С технической точки зрения после продолжительной коррекции акции демонстрируют разворотные сигналы с прицелом на закрытие дивидендного "гэпа". При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 3960 рублей риск на портфель составит 0,18%", - указывают в "Финаме".

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