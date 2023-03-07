"Финам" подтверждает рейтинг акций SITC International Holdings на уровне "покупать" с целевой ценой HKD27,3, что эквивалентно 49%-ному росту от текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Наталии Пырьевой.

Компания представила финансовые результаты за 2022 год. Чистая прибыль в отчетном периоде повысилась на 67% г/г, до $1,95 млрд. Годовая выручка SITC увеличилась на 36,5% г/г до $4,11 млрд благодаря росту объемов контейнерных грузоперевозок, отмечает эксперт.

Совет директоров компании утвердил выплату финальных дивидендов за 2022 год в размере 1,6 HKD на акцию (1,4 HKD в 2021)с доходностью 8,8%. Дата закрытия реестра акционеров - 04.05.2023.

"Открытие экономики Китая будет способствовать росту объема операций в портах, что окажет благоприятное влияние на финансовые показатели SITC, - считает Пырьева. - Кроме того, компания будет извлекать выгоду из расширения торговых отношений с Россией после открытия регулярного контейнерного сервиса из российского порта "Восточный" в направлении Южной Кореи, Китая и Вьетнама".

SITC International Holdings - ведущая судоходная компания в Азиатско-Тихоокеанском регионе .

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