S&P 500, вероятнее всего, продемонстрирует нейтральную динамику на торгах во вторник - Freedom Finance Global

S&P 500, вероятнее всего, продемонстрирует нейтральную динамику на торгах во вторник, полагает аналитик Freedom Finance Global Сергей Глинянов.

"S&P 500 протестировал 20-дневную скользящую среднюю в ходе торгов 6 марта. Осцилляторы находятся в нейтральной зоне. Тем не менее на техническом графике индекса сформировался паттерн "падающая звезда" на фибо-уровне 4046 пунктов, что может сигнализировать о нехватке моментума для сохранения позитивной динамики", - пишет эксперт.

В центре внимания инвесторов во вторник будет выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла перед банковским комитетом Сената в рамках проводимых раз в полгода слушаний. Ожидается, что глава регулятора продолжит придерживаться сбалансированной риторики, отметив прогресс последних шести месяцев в деле обуздания инфляции, а также отсутствие масштабного сокращения рабочих мест под влиянием ужесточения денежно-кредитной политики. Кроме того, Пауэлл, скорее всего, вновь подчеркнет, что возврат инфляции к целевому уровню Федрезерва займет еще много времени.

Динамика фьючерсов на S&P 500 на этом фоне близка к нейтральной, констатирует Глинянов.

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