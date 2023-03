Инвестбанк Синара начал анализ PetroChina c рекомендацией "покупать" и Sinopec с рекомендацией "держать" для их бумаг

"Инвестиционный банк Синара" начал анализ PetroChina Co. c рекомендацией "покупать" и Sinopec Shanghai Petrochemical Co. с рекомендацией "держать" для их бумаг, сообщается в аналитическом материале банка.

"Ввиду роста цен на нефть и, еще в большей мере, на нефтепродукты прошлый год выдался чрезвычайно успешным для бумаг большинства нефтегазовых компаний во всем мире, чего нельзя сказать о представителях энергетического сектора КНР, где цены на нефтепродукты регулируются государством, а объемы продаж падали из-за коронавирусных ограничений. Росту их финансовых показателей должно способствовать восстановление именно физических объемов продажи нефтепродуктов в 2023 году, которое в случае PetroChina выглядит гораздо перспективнее", - пишут аналитики Кирилл Бахтин и Василий Мордовцев.

Характерная особенность обеих компаний - потребность в покупке значительных объемов сырой нефти для загрузки своих НПЗ, из-за чего оценки PetroChina и Sinopec крайне чувствительны к данному параметру, отмечается в материале.

"Ввиду более многообещающих перспектив восстановления в этом году объема реализации нефтепродуктов именно PetroChina находится в более выгодном положении, и, по нашей модели, в текущем году рентабельность по EBITDA PetroChina может вырасти почти до 15%, - отмечают Бахтин и Мордовцев. - По мультипликаторам PetroChina также выглядит предпочтительней. Кроме того, PetroChina выглядит предпочтительнее Sinopec по дивидендной доходности за 2022 год, которую мы в первом случае ожидаем на уровне 11%, а во втором -лишь 7%".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.