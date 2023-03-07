"Финам" повысил прогнозную цену акций Block до $102,70

"Финам" сохраняет рейтинг акций Block Inc. на уровне "покупать" и повышает целевую цену с $90,40 до $102,70 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 27%, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Block показала хорошие результаты за 2022 год, и мы позитивно оцениваем ее перспективы на среднесрочном и долгосрочном горизонте, - отмечает аналитик Ксения Лапшина. - Будучи ярким представителем компаний роста, в прошлом году Block потеряла около половины своей рыночной стоимости на фоне коррекции всего американского рынка. На текущий момент акции Block торгуются со средним дисконтом 30% по мультипликаторам EV/EBITDA, EV/S, P/S на следующие 12 месяцев относительно аналогов. На старте 2023 года компания уже значительно обгоняет индексы по доходности: по состоянию на 3 марта доходность акций YTD составляет 28,7% против 5,4% по S&P 500 и 11,7% по NASDAQ Composite".

Block - американская технологическая компания, разработчик платежного ПО для бизнеса и цифрового кошелька Cash App. Block входит в число лидеров в отрасли цифровых платежей по объему транзакций и количеству клиентов.

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