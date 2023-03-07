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07 марта 2023 года 13:01
Акции Интер РАО интересны для покупки на текущих уровнях - "Открытие Инвестиции"
Акции "Интер РАО" интересны для покупки на текущих уровнях, считает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" по глобальным исследованиям, эксперт "Открытие Research" Андрей Кочетков. "Интер РАО" опубликовала отчетность по РСБУ за 2022 год. Чистая прибыль выросла на 19,9%, до 31,17 млрд руб. Выручка сократилась на 28,7%, до 63,17 млрд руб. Компания не публикует финансовую отчетность по МСФО после начала специальной военной операции, и последняя отчетность по международным стандартам была за 9 мес. 2021 года. Расхождение между показателями РСБУ и МСФО может быть значительным. Дивидендная политика предусматривает выплату в качестве дивидендов 25% чистой прибыли по МСФО. Если дивиденды вырастут на 20%, то дивидендная доходность может составить около 8,2%. Акции компании - одни из самых дешевых в секторе, и мы считаем их привлекательными для покупки", - пишет эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ИНТЕР/РАО-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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