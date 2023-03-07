Акции Интер РАО интересны для покупки на текущих уровнях - "Открытие Инвестиции"

Акции "Интер РАО" интересны для покупки на текущих уровнях, считает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" по глобальным исследованиям, эксперт "Открытие Research" Андрей Кочетков.

"Интер РАО" опубликовала отчетность по РСБУ за 2022 год. Чистая прибыль выросла на 19,9%, до 31,17 млрд руб. Выручка сократилась на 28,7%, до 63,17 млрд руб. Компания не публикует финансовую отчетность по МСФО после начала специальной военной операции, и последняя отчетность по международным стандартам была за 9 мес. 2021 года. Расхождение между показателями РСБУ и МСФО может быть значительным. Дивидендная политика предусматривает выплату в качестве дивидендов 25% чистой прибыли по МСФО. Если дивиденды вырастут на 20%, то дивидендная доходность может составить около 8,2%. Акции компании - одни из самых дешевых в секторе, и мы считаем их привлекательными для покупки", - пишет эксперт.

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