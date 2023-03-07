Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для акций Positive Technologies с целевой ценой 2100 руб. за штуку, сообщается в обзоре банка.

"Предварительные финансовые показатели компании за 4К22 и 2022 ф.г. продемонстрировали продолжение высоких темпов роста отгрузок и выручки благодаря сильному спросу на ПО компании со стороны новых и существующих заказчиков, а также на ИБ-услуги, - пишет аналитик Анна Курбатова. - Рентабельность EBITDA в 4К22 достигла рекордных 63%, а по итогам всего года EBITDA ожидается на уровне 6,9 млрд руб. - на 2% выше нашего прогноза. Чистая прибыль без учета капитализации расходов в 2022 году может достигнуть 5,0 млрд руб., что предполагает диапазон уровня годовых дивидендов 38-76 руб. на акцию с доходностью 2,3-4,5% к текущей рыночной цене".

Компания представит итоговые консолидированные результаты и информацию о размере дивидендов за 2022 год, а также прогнозы на 2023 год 6 апреля. По мнению эксперта банка, сильные предварительные результаты должны подтвердить оптимистичный взгляд инвесторов на перспективы акций Positive Technologies.

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