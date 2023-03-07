Рубль может приблизиться к верхней границе диапазона 75-76 руб./$1 во вторник - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль может приблизиться во вторник к верхней границе диапазона 75-76 руб./$1, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль в понедельник умеренно укрепился в рамках коррекции, бюджетная статистика заметно не повлияла на динамику курса, - пишут эксперты. - Во вторник курс USD/RUB находится у 75,3 руб./$1. Другие валюты EM с утра преимущественно слабеют. С 7 марта начинаются мартовские продажи юаней по бюджетному правилу, ежедневный объем которых составляет 5,4 млрд руб. против 8,9 млрд руб. в феврале. На этом фоне курс USD/RUB во вторник может приблизиться к верхней границе диапазона 75-76 руб./$1, но в целом в текущих условиях рубль, вероятно, продолжит показывать слабо выраженную динамику".

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