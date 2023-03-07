"Финам" подтверждает рейтинг бумаг РусАгро на уровне "лучше рынка"

Аналитики "Финама" подтверждают рейтинг расписок "РусАгро" на уровне "лучше рынка" и отмечают, что в текущие котировки заложен негатив, связанный с зарубежной пропиской материнской компании, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Агрохолдинг "РусАгро" провел онлайн-конференцию и опубликовал финансовые результаты за IV квартал и 12 месяцев 2022 года. Результаты скромные, но в тоже время ожидаемые: выручка показала умеренный рост, рентабельность снизилась. По сравнению с квартальными отчетами в прошлом году, за полный год "РусАгро" раскрыл информацию по EBITDA в разбивке по сегментам. Вывод: слабость показали сельскохозяйственный и мясной сегменты. Долговая нагрузка остается управляемой: коэффициент долговой нагрузки Чистый Долг/ скор. EBITDA в 2022 году вырос до 2,2х с 1,5х", - пишет аналитик Анна Буйлакова.

По мнению эксперта, перенесенные продажи масличных на 2023 год окажут положительное влияние на результаты будущих периодов, вывод нового мясного кластера на полную мощность позитивно скажется на выручке и операционной рентабельности.

Факторами риска, на взгляд Буйлаковой, остаются давление излишек пшеницы на рыночные цены из-за высоких переходящих запасов и сильного урожая, и насыщенность мясного рынка.

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