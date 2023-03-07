Возможно укрепление рубля до 75 руб./$1 на торгах во вторник - SberCIB

Возможно укрепление курса рубля по отношению к доллару США до уровня в 75 руб./$1 на торгах во вторник - высокий спрос на валюту, который был обусловлен геополитической напряженностью и оказывал давление на рубль последний месяц, отчасти удовлетворен, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"Затишье на рынке госдолга сохраняется из-за отсутствия аукционов Минфина РФ на этой неделе. В понедельник доходности ОФЗ двигались разнонаправленно в пределах 5 б.п. от уровней закрытия в пятницу. Объем торгов составил 7,1 млрд руб., что в два раза меньше среднего значения за февраль", - отмечают эксперты инвестбанка.

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