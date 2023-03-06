Рубль может укрепиться до 75,5 руб./$1 в понедельник - SberCIB

Курс рубля по отношению к доллару США может укрепиться до 75,5 руб./$1 на торгах в понедельник, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

Котировки нефти марки Brent, возможно, понизятся до уровня в $84 за баррель в понедельник на опасениях по поводу глобальной рецессии, отмечают эксперты инвестбанка.

Текущая неделя пройдет без аукционов Минфина РФ, что должно дать рынку ОФЗ небольшую техническую поддержку, считают в SberCIB.

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