"Тинькофф Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для бумаг Fix Price

Аналитики "Тинькофф Инвестиций" подтверждают рекомендацию "покупать" для GDR Fix Price с целевой ценой 435 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 23% от текущих уровней, сообщается в комментарии.

"Компания продолжает наращивать выручку и EBITDA, но в IV квартале 2022 года наметилось замедление роста (до 13-14% г/г), - отмечают эксперты. - Однако динамика чистой прибыли последние два квартала, напротив, мощная (+37% и 44% г/г). Более того, по итогам года сеть с низкими фиксированными ценами показала самый высокий рост среднего чека в сопоставимых магазинах (LFL) среди отчитавшихся ритейлеров".

Бизнес Fix Price, на взгляд аналитиков, носит защитный характер: доходы и бизнес продолжают расти, несмотря на кризисные условия.

"Компания даже отчасти выигрывает от сложившейся ситуации, потому что в условиях снижения реальных располагаемых доходов населения дискаунтеры пользуются особой популярностью. Это видно и по росту аналогичного сегмента у конкурентов (например, взрывной рост дискаунтеров "Чижик" у X5). Акции Fix Price по-прежнему стоят дешево относительно своих исторических значений. Мы подтверждаем нашу идею на их покупку", - резюмируют стратеги "Тинькофф Инвестиций".

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