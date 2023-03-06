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06 марта 2023 года 10:16
Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 74,5-76 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Русский Стандарт"
Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 74,5-76 руб./$1, по паре евро/рубль - 79-80,5 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко. "Новости о росте нефтегазовых доходов страны в феврале относительно января текущего года добавляют оптимизма российскому рынку. При этом курс российского рубля по-прежнему под давлением различных факторов - от геополитической обстановки до текущего роста инфляционных рисков и сигналов увеличенного спроса на валюту со стороны импортеров. В центре внимания - объявленное снижение продажи валюты по бюджетному правилу Минфином России с 7 марта. Новости о понижении индекса деловой активности в еврозоне в феврале могут стать негативным фактором для евро. При этом надежды на улучшение ситуации на нефтяном, а вместе с ним и на валютном рынках, по-прежнему возлагаются на скорость восстановления китайской экономики", - отмечает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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