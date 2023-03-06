Вероятна консолидация рубля в диапазоне 74,5-76,5 руб./$1 на текущей неделе - ПСБ

Вероятна консолидация валютной пары доллар/рубль в диапазоне 74,5-76,5 руб./$1 на текущей неделе с ориентиром на верхнюю границу, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Укрепление доллара продолжается в понедельник утром. В рамках недели мы ожидаем пониженной волатильности на рынке и консолидации пары доллар/рубль в диапазоне 74,5-76,5 руб./$1 с ориентиром на верхнюю границу. На рынке сохранится низкая торговая активность со стороны экспортеров, при этом дополнительную поддержку иностранным валютам окажет решение Минфина РФ сократить ежедневный объем продажи валюты в 1,6 раза (до 5,4 млрд руб.)", - пишет эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.