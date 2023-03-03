"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "МТС" с целевой ценой 340 руб. за бумагу на фоне финансовых результатов компании за 4К22, сообщается в комментарии аналитика Артема Михайлина.

"Группа "МТС" представила свои финансовые результаты за 4К22, которые, на наш взгляд, выглядят нейтрально. Выручка компании оказалась выше консенсуса и нашего прогноза за счет сильных результатов основного бизнеса сервисов связи. Скор. OIBDA по итогам периода была примерно на уровне ожиданий, и сюрпризов здесь не наблюдалось. Чистая прибыль снизилась на 60% г/г в основном из-за эффекта изменения валютного курса, роста финансовых расходов и разового увеличения налоговой нагрузки. Комментариев относительно текущего года компания не предоставила", - пишет эксперт.

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