Инвестбанк Синара рекомендует держать акции РусГидро

"Инвестиционный банк Синара" рекомендует держать акции "РусГидро", сообщается в комментарии аналитика Матвея Тайца.

"Мы оцениваем вышедшие результаты за 4К22 по МСФО как негативные для настроений инвесторов. Эмитент реализует инвестиционную программу, которая предусматривает большие расходы, в том числе на создание новых ТЭС на Дальнем Востоке. В свете давления со стороны высоких цен на уголь не ожидаем выплаты дивидендов компанией за 2022 год", - указывает эксперт.

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