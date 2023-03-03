Бумаги МТС остаются привлекательными для инвесторов - Инвестбанк Синара

Бумаги "МТС" остаются привлекательными для инвесторов, считает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Константин Белов.

"Финансовые результаты "МТС" за 4К22 не преподнесли серьезных сюрпризов и в целом подтвердили тенденции, уже наблюдавшиеся в предыдущие кварталы: умеренный рост выручки по основным направления деятельности и падение доходов от продажи устройств при сохранении достаточно высоких показателей рентабельности. Учитывая это, мы оцениваем отчет нейтрально и по-прежнему считаем акции эмитента привлекательными", - пишет эксперт в комментарии.

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