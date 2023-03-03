Фондовые индексы РФ обладают шансами на рост на следующей неделе - "Велес Капитал"

Российские фондовые индексы в целом обладают шансами на рост на следующей неделе, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Индексы Мосбиржи и РТС на следующей укороченной неделе (биржи будут закрыты в среду, 8 марта) при отсутствии негативных геополитических сигналов могут проверить на прочность сопротивления 2300 и 960 пунктов соответственно, но повышение долларового индикатора традиционно будет определяться и динамикой рубля, в последние недели склонного к ослаблению", - пишет эксперт в комментарии.

Событием недели в России при прочих равных может стать публикация финансовых результатов Сбербанка по МСФО за 2022 год, которая назначена на 9 марта и может сопровождаться объявлением о дивидендах, о высокой вероятности которых ранее говорили как представители самого эмитента, так и правительства РФ, отмечает Кожухова.

" Финансовые результаты за 2022 год по МСФО при этом представит и "ТМК", которая уже заплатила дивиденды за первое полугодие и 9 месяцев указанного периода. В понедельник финансовую отчетность за прошлый год опубликует и "РусАгро". Корпоративные истории остаются для российского рынка важным драйвером потенциального роста", - указывает эксперт.

Также обращает внимание аналитик инвесткомпании и на выход на следующей неделе данных по индексу потребительских цен России за февраль (ожидается замедление с 11,8% до 11,2% г/г).

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