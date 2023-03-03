Вероятно продолжение ослабления рубля на следующей неделе - "Велес Капитал"

Вероятно продолжение ослабления рубля к основными мировым валютам на следующей неделе, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Рубль находится на грани обновления минимумов текущего года - 76,48 руб./$1, 80,77 руб./EUR1 и 11,01 руб. против доллара, евро и юаня соответственно. С учетом того что российская валюта склонна как к среднесрочному, так и к краткосрочному ослаблению, особенных препятствий на пути ее движения к новым минимумам не наблюдается, при этом геополитическая обстановка определит скорость потенциального снижения", - отмечает эксперт в комментарии.

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