Цена бумаг ФосАгро может подняться к 7000 руб. - ПСБ

Котировки бумаг "ФосАгро" могут подняться к уровню 7000 рублей за штуку на фоне рекомендованного советом директоров размера дивидендов за 2022 год, говорится в комментарии аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ).

"Совет директоров "ФосАгро" рекомендовал выплатить 465 рублей на акцию за 2022 год. Это значительно выше ожиданий (консенсус был на уровне 100-235 рублей/акцию). Доходность составит 6,7% к текущим ценам. На этом фоне цена бумаги компании может подняться к уровню в 7000 рублей за штуку", - пишут эксперты.

Аналитики также отмечают, что реестр для получения дивидендов закроется 4 апреля 2023 года.

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