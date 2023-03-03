S&P 500, вероятнее всего, продемонстрирует нейтральную динамику на торгах в пятницу - Freedom Finance Global

S&P 500, вероятнее всего, продемонстрирует нейтральную динамику на торгах в пятницу, полагает аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов.

"Несмотря на давление на фондовый рынок со стороны процентных ставок, снижение S&P 500 носило ограниченный характер благодаря техническому интересу покупателей после того, как бенчмарк опустился ниже 200-дневной скользящей средней на уровне 3940 пунктов. Технически движение индекса широкого рынка ограничено достижением нижней границы поддержки восходящего тренда, приближением к верхней границе долгосрочного нисходящего тренда, а также торгами вблизи скользящей средней", - отмечает эксперт.

В ходе предстоящих торгов движение котировок на американских фондовых площадках будет среди прочего зависеть от релизов индекса PMI, полагает Кононов. Выпущенный 2 марта ISM Manufacturing PMI оказался равен предыдущему значению на уровне 47,4, недотянув до консенсус-прогноза. В других регионах индекс демонстрирует разнонаправленную динамику. Так, PMI Caixin в Китае в феврале показал самые значительные за шесть месяцев темпы роста, констатирует аналитик.

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