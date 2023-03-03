"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Alphabet с целью $99,1

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Alphabet Inc. с целью $99,1 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8%, стоп-приказ: $88,2, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"С точки зрения технического анализа акции демонстрируют разворотные сигналы после коррекции. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $88,2 риск на портфель составит 0,4%. Соотношение прибыль/риск составляет 2", - отмечают аналитики.

Основной источник доходов Alphabet - реклама, но в IV квартале 2022 года рекламные доходы начали снижаться, подчеркивается в комментарии. Негативными факторами выступают замедление рекламной отрасли в целом, высокая база предыдущего года, неблагоприятные колебания валютных курсов. Облачный сегмент становится основным драйвером роста и удерживает совокупные доходы от снижения. Выручка облачной платформы Google Cloud в IV квартале 2022 года выросла на 32% в годовом исчислении, а по итогам всего года - на 37%.

Alphabet - американская технологическая компания, управляет поисковым сервисом Google, видеосервисом YouTube и облачной платформой Google Cloud.

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