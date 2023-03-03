"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ДВМП с целью 39 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Дальневосточного морского пароходства" (ДВМП) с целевой ценой 39 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16%, стоп-приказ: 32 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты обращают внимание, что транспортная группа FESCO открыла дочернее предприятие в Турции. Российская компания планирует развивать транспортно-логистические услуги в регионе. FESCO Turkey сосредоточится на организации доставки проектных грузов для строящихся на территории Турции и стран Средней Азии предприятий в сфере энергетики, нефтехимии и газохимии.

"С технической точки зрения бумага двигается к сильному уровню сопротивления в рамках бокового тренда. При открытии длинной позиции на 6% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 32 руб. риск на портфель составит 0,30%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,37", - указывают аналитики "Финама".

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) - одна из крупнейших российских судоходных компаний. Головная компания транспортной группы FESCO.

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