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03 марта 2023 года 12:31
Дальнейшее сокращение буровой активности в США поддержит рост фьючерсов Brent выше $85/барр. - Банк "Санкт-Петербург"
Дальнейшее сокращение буровой активности в США может поддержать рост котировок нефтяных фьючерсов выше $85 за баррель Brent, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". Цены на нефть в четверг росли на фоне усилившегося в мире спрос на риск. Впрочем, в пятницу фьючерсы Brent снизились к $84,4/барр., констатируют эксперты. Вечером будут опубликованы недельные данные по числу буровых установок в США. Сейчас показатель находится на минимумах с июля, и дальнейшее сокращение буровой активности может поддержать рост фьючерсов Brent выше $85/барр., полагают они. "Завершение налогового периода и геополитический новостной фон продолжают оказывать давление на российскую валюту, - пишут аналитики банка. - В пятницу курс USD/RUB вырос до 75,4 руб./$1. Другие валюты EM с утра преимущественно укрепляются. В ближайшей перспективе динамику рубля определят параметры мартовских продаж юаней в рамках бюджетного правила, которые сегодня должен раскрыть Минфин. При особо существенных объемах продаж курс USD/RUB может в дальнейшем коррекционно снизиться в сторону 74 руб./$1". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
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