Дальнейшее сокращение буровой активности в США поддержит рост фьючерсов Brent выше $85/барр. - Банк "Санкт-Петербург"

Дальнейшее сокращение буровой активности в США может поддержать рост котировок нефтяных фьючерсов выше $85 за баррель Brent, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

Цены на нефть в четверг росли на фоне усилившегося в мире спрос на риск. Впрочем, в пятницу фьючерсы Brent снизились к $84,4/барр., констатируют эксперты. Вечером будут опубликованы недельные данные по числу буровых установок в США. Сейчас показатель находится на минимумах с июля, и дальнейшее сокращение буровой активности может поддержать рост фьючерсов Brent выше $85/барр., полагают они.

"Завершение налогового периода и геополитический новостной фон продолжают оказывать давление на российскую валюту, - пишут аналитики банка. - В пятницу курс USD/RUB вырос до 75,4 руб./$1. Другие валюты EM с утра преимущественно укрепляются. В ближайшей перспективе динамику рубля определят параметры мартовских продаж юаней в рамках бюджетного правила, которые сегодня должен раскрыть Минфин. При особо существенных объемах продаж курс USD/RUB может в дальнейшем коррекционно снизиться в сторону 74 руб./$1".

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