"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Мосбиржи с целью 133 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Московской биржи" с целевой ценой 133 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,7%, стоп-приказ: 105 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Мосбиржа 2 марта публикует данные по объему торгов в феврале. Эксперты ожидают роста показателей по основным направлениям, учитывая запуск новых инструментов, высокую волатильность на рынках деривативов и повышенный спрос со стороны компаний на хеджирующие инструменты.

"С точки зрения технического анализа акции компании находятся выше 50-дневной скользящей средней в восходящем тренде. Идея на рост бумаги с целью 133 руб. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 105 руб. риск на портфель составит 0,55%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,15", - отмечают аналитики "Финама".

ПАО "Московская биржа" - крупнейший российский биржевой холдинг, является организатором торгов акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка, углеродными единицами, драгоценными металлами, зерном и сахаром.

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