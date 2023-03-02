Возможна консолидация рубля около 75,5 руб./$1 в ближайшее время - "Велес Капитал"

Возможна консолидация курса пары доллар/рубль в районе 75,5 руб./$1 в ближайшее время, считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Давление на рубль усилилось с окончанием налогового периода, однако продвижению американской валюты препятствует укрепление нефтяных котировок. Судя по всему, в этих условиях у доллара пока нет возможности для повторения максимумов конца прошлой и начала текущей недели (76,4-76,5 руб./$1), и в ближайшее время курс может консолидироваться в районе 75,5 руб./$1", - указывает эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.