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02 марта 2023 года 14:00
Возможна консолидация рубля около 75,5 руб./$1 в ближайшее время - "Велес Капитал"
Возможна консолидация курса пары доллар/рубль в районе 75,5 руб./$1 в ближайшее время, считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко. "Давление на рубль усилилось с окончанием налогового периода, однако продвижению американской валюты препятствует укрепление нефтяных котировок. Судя по всему, в этих условиях у доллара пока нет возможности для повторения максимумов конца прошлой и начала текущей недели (76,4-76,5 руб./$1), и в ближайшее время курс может консолидироваться в районе 75,5 руб./$1", - указывает эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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