Акции NIO могут быть привлекательны для долгосрочных инвестиций - Freedom Finance Global

Акции одного из крупнейших китайских производителей электромобилей NIO могут быть привлекательны для долгосрочных инвестиций, прогнозная стоимость - $15 за штуку, считает аналитик Freedom Finance Global Дмитрий Поздняков.

"Эмитент 1 марта отчитался за четвертый квартал 2022 года. Выручка компании оказалась ниже ожиданий, кроме того, она зафиксировала убыток значительно больше, чем предполагал консенсус. При этом компания не ожидает резкого роста поставок автомобилей в марте. Акции NIO на данный момент выглядят привлекательно для долгосрочных инвестиций, несмотря на очевидные проблемы с восстановлением поставок. Для принятия решения на краткосрочном горизонте стоит дождаться данных продаж за март, чтобы более точно оценить возможные изменения прогнозов компании на фоне усиления конкуренции в секторе", - пишет эксперт в комментарии.

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