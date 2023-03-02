Возможен подъем индекса Hang Seng до 22800-23000п во 2К23 - Freedom Finance Global

Возможен подъем индекса Hang Seng до 22800-23000 пунктов, а индекса CSI 300 до 4300-4500 пунктов во втором квартале 2023 года, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Резкое увеличение деловой активности в Китае обусловлено в первую очередь снятием большинства антиковидных ограничений, а также низкой базой предыдущих месяцев. Предполагаем, что в конце первого и во втором квартале этот рост, скорее всего, немного замедлится. Несмотря на то что китайская статистика вызывает некоторое недоверие, показанная индексом деловой активности (PMI) динамика выглядит достаточно убедительно. Не исключаем, что от рекордных уровней февраля индикаторы откатятся вниз, но останутся выше 50 пунктов, создавая позитивный фон для бирж материкового и островного Китая. Прогнозируем рост индекса Hang Seng во втором квартале текущего года до 22800-23000 пунктов и повышение индекса CSI 300 до 4300-4500 пунктов", - пишет эксперт в обзоре.

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