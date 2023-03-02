Индекс Мосбиржи начнет торги четверга с умеренного повышения - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в четверг с умеренного повышения в пределах 0,7%, в диапазоне 2280-2295 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Индекс Мосбиржи способен открыться с некоторым приростом в четверг, несмотря на неоднозначное состояние внешнего фона. Позднее мы можем увидеть попытки превысить близкий значимый уровень 2300 пунктов. В качестве ближайших поддержек для индекса выступят уровни 2270, 2250 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2300, 2320 пунктов", - указывает эксперт в комментарии.

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