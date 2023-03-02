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02 марта 2023 года 09:34
Возможен коррекционный откат рынка акций РФ в четверг - "Алор Брокер"
Возможен коррекционный откат российского фондового рынка на торгах в четверг, перекупленность высока, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Российский рынок в среду продолжил уверенный подъем, прибавив по индексу Мосбиржи 1,2%. Локомотивом были акции "Газпрома", подросшие за основную сессию на 3% и еще на 1,3% за вечерние торги. Никаких новостей по компании не было. Таким образом, продолжается тенденция последних месяцев - основные высоколиквидные бумаги растут по очереди. В результате индекс Мосбиржи почти достиг максимальных значений текущего года, находясь в зоне сильного сопротивления 2250-2280 пунктов. Пробой этого диапазона откроет дорогу на движение в район 2400 пунктов. Но перекупленность рынка высока. Внешних поводов для продолжения роста утром в четверг нет, да и стоит вспомнить старую примету, что очень часто в конце восходящего тренда резко и без причин взлетает "Газпром". Так что в четверг на исключен коррекционный откат рынка", - указывает эксперт в комментарии. "Второй день подряд намного "хуже рынка" выглядит ритейл. Перспективы компаний сектора на этот год не выглядят привлекательными из-за низкого потребительского спроса населения и высокой конкуренции на товарном рынке, - отмечает Антонов. - Пограничная ситуация в Сбербанке, который продолжает консолидироваться в районе сильного сопротивления 170 руб. Есть уверенность, что бумага будет дороже, но, возможно, произойдет это после небольшой коррекции". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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