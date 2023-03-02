Возможен коррекционный откат рынка акций РФ в четверг - "Алор Брокер"

Возможен коррекционный откат российского фондового рынка на торгах в четверг, перекупленность высока, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Российский рынок в среду продолжил уверенный подъем, прибавив по индексу Мосбиржи 1,2%. Локомотивом были акции "Газпрома", подросшие за основную сессию на 3% и еще на 1,3% за вечерние торги. Никаких новостей по компании не было. Таким образом, продолжается тенденция последних месяцев - основные высоколиквидные бумаги растут по очереди. В результате индекс Мосбиржи почти достиг максимальных значений текущего года, находясь в зоне сильного сопротивления 2250-2280 пунктов. Пробой этого диапазона откроет дорогу на движение в район 2400 пунктов. Но перекупленность рынка высока. Внешних поводов для продолжения роста утром в четверг нет, да и стоит вспомнить старую примету, что очень часто в конце восходящего тренда резко и без причин взлетает "Газпром". Так что в четверг на исключен коррекционный откат рынка", - указывает эксперт в комментарии.

"Второй день подряд намного "хуже рынка" выглядит ритейл. Перспективы компаний сектора на этот год не выглядят привлекательными из-за низкого потребительского спроса населения и высокой конкуренции на товарном рынке, - отмечает Антонов. - Пограничная ситуация в Сбербанке, который продолжает консолидироваться в районе сильного сопротивления 170 руб. Есть уверенность, что бумага будет дороже, но, возможно, произойдет это после небольшой коррекции".

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