"Финам" понизил целевую цену акций ЛУКОЙЛа до 4623 руб

"Финам" понизил целевую цену акций "ЛУКОЙЛа" с 5020 руб. до 4623 руб. за штуку, сохранив рейтинг "покупать". Потенциал роста акций компании составляет 18,3% к концу 2023 года, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

Снижение целевой цены преимущественно связано с коррекцией цен на нефть и повысившейся налоговой нагрузкой в секторе, подчеркивает эксперт "Финама" Сергей Кауфман.

"Влияние налогового и санкционного давления на сектор в целом и "ЛУКОЙЛ" в частности оказалось умереннее ожиданий, хотя и привело к снижению акций нефтяников. В то же время "ЛУКОЙЛ" продолжает оставаться одной из наиболее дивидендных акций в секторе - наши прогнозы предполагают доходность финальных дивидендов за 2022 год 12,5% и выплат за 2023 год 13,4%. Мы считаем, что сочетание высокой дивидендной доходности, умеренной устойчивости к санкциям и сохраняющихся международных проектов развития делают акции "ЛУКОЙЛа" привлекательными для покупок в текущей ситуации", - пишет аналитик.

Среди ключевых рисков для акций "ЛУКОЙЛа" Кауфман выделяет возможность снижения мировых цен на нефть, роста налоговой нагрузки в РФ и дальнейшего сокращения добычи в стране. Также аналитик отмечает, что в негативном сценарии под риском санкций или даже национализации будут европейские НПЗ "ЛУКОЙЛа", на которые приходится около трети переработки нефтяника.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.