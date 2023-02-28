Индекс Мосбиржи сохраняет шансы на уход выше 2250п на текущей неделе - ПСБ

Индекс Мосбиржи сохраняет шансы на закрепление выше уровня в 2250 пунктов на текущей неделе, четких драйверов для ослабления фондового рынка в текущий момент не наблюдается, говорится в комментарии эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова.

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