"БКС МИ" снизил прогнозную цену акций EPAM Systems до $330

Аналитики "БКС Мир инвестиций" (БКС МИ") понизили прогнозную стоимость акций EPAM Systems Inc. до $330 за штуку, что предполагает потенциал роста 5% от текущего уровня, сообщается в материале.

Рекомендация "держать" для этих бумаг была сохранена экспертами.

"Американская IT-компания EPAM Systems представила смешанные финансовые результаты за IV квартал 2022 года. Передача части проектов со стороны клиентов конкурентам на фоне возможной реализации операционных рисков может продолжить оказывать давление на финансовые показатели. Ранее менеджмент отмечал возврат к среднеисторическому уровню маржинальности по итогам 2023 года, однако понизил прогноз по марже на фоне более слабого спроса", - указывают аналитики.

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