Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "покупать" для акций Union Pacific

Аналитики "Инвестиционного банка Синара" сохраняют рейтинг "покупать" для акций Union Pacific Corp. с прогнозной стоимостью $252 за штуку, что предполагает потенциал роста 18% от текущего уровня, сообщается в обзоре.

"Акции Union Pacific в понедельник выросли в стоимости на 10%, после того как компания заявила, что ее генеральный директор Лэнс Фриц уйдет в отставку в текущем году - на этом настаивает инвестор-активист Soroban Capital Partners. Мы расцениваем новость как позитивную. Считаем, что приход нового генерального директора поможет эмитенту улучшить финансовые показатели, и не исключаем увеличения дивидендных выплат", - отмечает эксперт Ирина Фомкина.

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