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28 февраля 2023 года 16:08
ЦБР, вероятно, оставит ставку без изменений в марте 2023г - SberCIB
Банк России, вероятно, оставит ключевую ставку без изменений (на уровне 7,5% годовых) по итогам заседания 17 марта текущего года, полагают аналитики SberCIB Investment Research. "Опубликованные данные опроса "инФОМ", проведенного для ЦБ РФ, являются сбалансированными, поскольку рост инфляционных ожиданий населения и индекса потребительских настроений был компенсирован улучшением других прогнозных показателей инфляции", - отмечают эксперты в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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