ЦБР, вероятно, оставит ставку без изменений в марте 2023г - SberCIB

Банк России, вероятно, оставит ключевую ставку без изменений (на уровне 7,5% годовых) по итогам заседания 17 марта текущего года, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Опубликованные данные опроса "инФОМ", проведенного для ЦБ РФ, являются сбалансированными, поскольку рост инфляционных ожиданий населения и индекса потребительских настроений был компенсирован улучшением других прогнозных показателей инфляции", - отмечают эксперты в комментарии.

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