"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Salesforce с целью $179

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Salesforce Inc. с целью $179 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,7%, стоп-приказ: $156, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Salesforce опубликует квартальный отчет в среду, 1 марта. Ожидается рост выручки до $8 млрд и прибыли на акцию $1,36. Если отчетность превзойдет ожидания, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения бумага двигается в рамках восходящего тренда. При открытии длинной позиции на 5,7% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $156 риск на портфель составит 0,25%", - указывают в "Финаме".

Salesforce Inc. - американская компания, разработчик одноименной CRM-системы, предоставляемой заказчикам исключительно по модели SaaS. Под брендом Force.com компания предоставляет PaaS-систему для самостоятельной разработки приложений, а под брендом Database.com - облачную систему управления базами данных. Среди приобретенных в результате поглощений продуктов - платформенный сервис Heroku, сервисная шина MuleESB, тиражируемая система визуализации данных Tableau, корпоративный мессенджер Slack.

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