"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Татнефти с целью 344 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Татнефти" с целью 344 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,5%, стоп-приказ: 306 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Дивидендная политика эмитента предусматривает выплату 50% от большей из прибыли по МСФО и РСБУ. По нашим оценкам, размер выплат за IV квартал может составить 14,6 рубля на бумагу (4,5% доходности на обыкновенную акцию). По итогам 2023 года мы ожидаем выплаты 38,4 рубля на бумагу, что соответствует 11,8% доходности на обыкновенную акцию", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения после продолжительной коррекции акции формируют уровень поддержки. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 306 руб. риск на портфель составит 0,17%", - указывают в "Финаме".

"Татнефть" - одна из крупнейших нефтяных компаний в России. Основными направлениями деятельности являются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтегазохимия и сеть АЗС.

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