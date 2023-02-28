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28 февраля 2023 года 14:55
ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ставку на уровне 7,5% в марте - Альфа-Банк
Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% на заседании 17 марта, но пошлет рынку жесткий сигнал, полагает главный экономист Альфа-Банка Наталья Орлова. "ЦБ РФ сообщил о росте инфляционных ожиданий домохозяйств до 12,2% в феврале с 11,6% в январе. Февральский уровень инфляционных ожиданий домохозяйств сопоставим со среднемесячным уровнем 12,2% в ноябре-декабре 2022 года. Мы расцениваем ухудшение инфляционных ожиданий домохозяйств как негативное событие, и в последнем пресс-релизе ЦБ РФ обращал внимание на свои опасения по поводу инфляционных ожиданий, которые находятся на высоком уровне и остаются незаякоренными, что является источником инфляционного риска. В то же время динамика недельной инфляции находится в понижательном тренде - инфляция составила 0,5% с начала месяца на 20 февраля", - отмечает эксперт. Таким образом, главным фактором для наблюдения сейчас является итоговая инфляция за февраль (в январе инфляция составила 0,8% м/м), считает Орлова. "В целом, на данный момент мы подтверждаем свое мнение о том, что ЦБ РФ будет действовать осторожно и скорее всего предпочтет вариант сохранения ставки на прежнем уровне на заседании 17 марта, но пошлет рынку жесткий сигнал", - резюмирует стратег банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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