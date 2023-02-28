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28 февраля 2023 года 14:34
"Финам" подтверждает рейтинг акций NiSource на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг акций NiSource на уровне "покупать" с целевой ценой $32 за штуку, что предполагает потенциал роста 16%, сообщается в материале инвесткомпании. "NiSource, вероятно, одна из наиболее чувствительных к расходам на техобслуживание коммунальных компаний США, - отмечает аналитик Александр Ковалев. - Благодаря их снижению в IV квартале на 4% (г/г), операционная прибыль Ni взлетела на 29% (г/г), что оказалось даже выше темпов роста выручки". Снижение инфляции, по мнению эксперта, является крайне положительным драйвером для NiSource, маржинальность которой сильно зависит от цен на энергоресурсы, в связи с чем компания выглядит одним из наиболее интересных вариантов в секторе на 2023 года. "Прогноз по скорр. прибыли на 2023 год был увеличен до $ 1,54-1,60, что предполагает рост на внушительные для сектора 7% (г/г). По результатам отчета мы сохраняем рейтинг "покупать" акции NiSource", - указывает Ковалев. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-NISOURCE-АКЦИИ-РЕЙТИНГ
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