"Финам" сохраняет рейтинг акций American Electric Power на уровне "покупать" с целевой ценой $109 за штуку и потенциалом роста 21% от текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании.

"Владелец крупнейшей по протяженности системы магистральных сетей в США представил весьма неплохие результаты за 4К22, особенно с учетом того, что норма прибыли для филиалов AEP в Огайо была снижена на 0,5% после решения регулятора о ликвидации стимулирующего механизма, - пишет аналитик "Финама" Александр Ковалев. - По большей части рост выручки и чистой прибыли компании пришелся на сегмент генерации. Менеджмент прогнозирует скорр. EPS 2023 года на уровне $ 5,29, то есть на 4% выше показателя 2022 года. По результатам отчета мы сохраняем рейтинг "покупать" по акциям компании".

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