Потенциал роста котировок GDR Fix Price оставляет 22% на горизонте года - "Тинькофф Инвестиции"

Потенциал роста котировок GDR Fix Price оставляет 22% на горизонте года, полагают аналитики "Тинькофф Инвестиций".

"Рост выручки Fix Price по итогам 2022 года замедлился до +20,5% г/г с +21,3% годом ранее, при этом средний чек увеличился на 14% г/г (максимум среди ритейлеров), - констатируют эксперты. - Это важно, учитывая высокую инфляцию и специализацию компании на недорогих товарах. А еще сеть продолжает расширяться (+759 магазинов)".

Рост EBITDA за 2022 год, наоборот, ускорился: до +23% г/г против 20% годом ранее, что, по мнению аналитиков, говорит о некотором улучшении эффективности бизнеса. Динамика чистой прибыли последних двух кварталов тоже радует (+37% и 44% г/г), как и увеличение чистой маржи до 11%.

"Только по итогам года прибыль вырасти не смогла. Все из-за налоговых отчислений в начале года, которые компания учла на случай будущих потерь, связанных с возможным ужесточением законодательства. Но это подстраховка, а не реальный отток средств. Поэтому сохраняем позитивный взгляд на акции Fix Price. Таргет на 12 мес. - 435 руб./акцию. Потенциал роста +22%", - отмечается в комментарии.

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